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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si, tutuklandı.

26.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:52 Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa ve Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 447 kilo esrar, 350 gram bonzai, 1 kilo 150 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 16 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 39 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, 19 kişi ise serbest bırakıldı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Kaynak: DHA

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