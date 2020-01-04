Haberler » Güncel » Gaziantep'te uyuşturucu ve silah denetimi - Haber

Gaziantep'te uyuşturucu ve silah denetimi

Gaziantep'te bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 101 şüpheli yakalandı.

04.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:36 Gaziantep'te uyuşturucu ve silah denetimi
'te bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 101 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince il merkezinde yapılan denetimlerde, 1 kilo 867 gram eroin, 11,61 gram sentetik uyuşturucu, 11,15 gram esrar, 6.60 gram bonzai, 1 tüfek, 9 fişek, 2 kurusıkı silah, 4 bıçak, 2 çalıntı araç, 3 hacizli yakalamalı araç, 1 çalıntı cep telefonu, 2 çalıntı projektör, 1 kumar makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.
Olaylarla ilgili aranan 101 şüpheli yakalandı.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:17   ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı - Haber
11:16   TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI (1) - Haber
11:16   TEM'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı (1) - Haber
11:15   Dağcılar şehitleri anmak için Allahuekber Dağları'na tırmanmaya başladı - KARS - Haber
11:14   Kayseri'de kar etkili oldu - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:19:55