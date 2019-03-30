Gaziantep'te Uyuşturucu ve Tabancaya 2 Tutuklama

Kaynak: DHA

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve tabancayla yakalanan 2 kişi tutuklandı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Arama yapılan evde; 2 tabanca, 32 fişek, 450 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 570 lira ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı K.D. ve M.M, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.- Gaziantep