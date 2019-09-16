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Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

16.09.2019 17:02Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL para ele geçirdi.
Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan polis, 13 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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