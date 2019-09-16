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Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltıGAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

16.09.2019 22:12
Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL para ele geçirdi.
Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan polis, 13 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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