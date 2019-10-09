Haberler » Güncel » Gaziantep'te uyuşturucuya 2 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucuya 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 13:27Gaziantep'te uyuşturucuya 2 gözaltı
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, 1 tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ile 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi.
Tabancaya ve uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki H.F. ve F.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45 Engelli ve yaşlıların hayatına değer katacak hizmet
14:49 Irak'ta erken seçim çağrısı
14:49 Chp'li salıcı: türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor
14:49 Kartepe'de Ayva Şenliği 13 Ekim'de
14:48 Bağlar Belediyesinden yol çalışmaları
14:48 İmamoğlu, esenler belediyesi'ni ziyaret etti
14:42 MHP İl Başkanı Candemir'den Başkan Durgut'a ziyaret
9.10.2019 14:51:07