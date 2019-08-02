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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZİANTEP'te polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

02.08.2019 10:58 Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
GAZİANTEP'te polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dumlupınar ve Güneykent mahallelerinde şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Aramalarda, 119 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 3 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 17 mermi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 570 TL para ele geçirdi. Uyuşturucuya ve tabancaya el koyan ekipler M.T., M.A., M.K., S.K., Ü.A., E.F. ve D.F.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve Ü.A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar, Güneykent, Şahinbey, Güncel

Kaynak: DHA

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