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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi.

19.09.2019 11:01Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Serinevler ve İbni Sina mahallelerinde şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı. Aramalarda 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, otomobil sürücülerini gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Güncel

Kaynak: DHA

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