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Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı

GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo metamfetamin ile 550 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:47Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı

GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo metamfetamin ile 550 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 29 Ekim Mahallesi'nde bir ev ile bir araca operasyon düzenledi. Ev ve araçta yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin ile 550 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, gözaltına aldığı ve ismini açıklamadığı 3 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.



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Kaynak: DHA

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