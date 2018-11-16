16 Kasım 2018, 10:39
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Gaziantep'te Uyuşturucuya 3 Tutuklama

Gaziantep

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turan Emeksiz ve Sakarya mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda; uyuşturucu, tüfek ve para ele geçiren polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; K.Y., A.Y. ve S.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Gaziantep Şahinbey Emniyet Müdürlüğü,Polis,Gaziantep
16 Kasım 2018 Cuma 10:39