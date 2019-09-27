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Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 80,27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 2 şarjör ve 19 mermi ele geçirildi.

27.09.2019 11:50Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 80,27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 2 şarjör ve 19 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yeşilevler Mahallesi'nde S.S. isimli kişinin evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 80,27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 2 şarjör, 19 mermi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 370 TL ele geçirildi. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan ekipler S.S., S.A. ve O.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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Kaynak: DHA

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