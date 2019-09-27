Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 80,27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 2 şarjör ve 19 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Güncel Kaynak: DHA
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yeşilevler Mahallesi'nde S.S. isimli kişinin evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 80,27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 2 şarjör, 19 mermi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 370 TL ele geçirildi. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan ekipler S.S., S.A. ve O.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.