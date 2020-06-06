Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklamaGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

06.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:45
Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda baskın yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, S.G., B.C., A.E., A.Ö. ve A.F.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.G., A.Ö. ve Ö.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Gaziantep’te uyuşturucuya 3 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Haber

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