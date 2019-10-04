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Gaziantep'te uyuşturucuya 5 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 kilo bonzai, 2 kilo 670 gram metamfetamin, 120 gram esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.

04.10.2019 11:01Gaziantep'te uyuşturucuya 5 tutuklama
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 kilo bonzai, 2 kilo 670 gram metamfetamin, 120 gram esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen evlere ve kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir araca operasyon düzenledi. Karacaahmet, Dumlupınar, Barak ve Ulaş mahallelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler yaptıkları aramalarda 3 kilo bonzai, 170 gram metamfetamin, 120 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 730 TL para ele geçirdi.
Gaziantep-Nizip karayolunda uyuşturucu sevkiyatı yapan otomobili durduran ekipler, araçta ve araç içindeki kişilerin üzerinde yaptığı aramada ise 10 paket halinde 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler şüpheli 13 kişiyi emniyete götürdü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.



Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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