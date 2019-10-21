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Gaziantep'te uyuşturucuya 8 gözaltı

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 800 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid ve 1 tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

21.10.2019 10:25Gaziantep'te uyuşturucuya 8 gözaltı

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 800 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid ve 1 tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 440 lira ele geçirdi. Operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.



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Kaynak: DHA

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