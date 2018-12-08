Gaziantep'te "Uyuşturucuya Hayır" Konulu Konferans

Ülkü Ocakları Nizip
İlçe Başkanlığı tarafından "uyuşturucuya hayır" konulu konferans düzenlendi.
Nizip Belediyesinin konferans salonunda verilen konferansın açılışında konuşan Ülkü Ocakları Nizip İlçe Başkanı Murat Baştosun, en büyük görevlerinin uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı insanları korumak olduğunu ifade ederek, "Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile ilgili Ülkü Ocakları Nizip İlçe Başkanlığı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Gençlerimizi sokaktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların en iyi şekilde topluma yararlı birer birey olmaları için elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bu sebeple çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından konferansa konuşmacı olarak katılan psikolojik danışman Rahmi Yeşilçınar tarafından katılımcılara, bağımlılık ile ilgili temel kavramlar ve madde bağımlılığına götüren riskler konusunda sunum yapıldı.
Konferansı, MHP
Nizip İlçe Başkanı Yahya Yılmaz
ve vatandaşlar izledi.
Nizip
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:06