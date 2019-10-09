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Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 14:56Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yıldırım" ekipleri, Alaybey Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve toplamda 35 mermi ile 204 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.F ve F.Y'nin üzerinde ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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