Gaziantep'te valilik binası dezenfekte edildi
- Gaziantep'te valilik binası dezenfekte edildi Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 5 kişinin korona virüse yakalanmasının ardından Gaziantep'te valilik binası dezenfekte edildi.
14.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:50
- Gaziantep 'te valilik binası dezenfekte edildi
GAZİANTEP - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de 5 kişinin korona virüse yakalanmasının ardından Gaziantep'te valilik binası dezenfekte edildi. Korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından Gaziantep'te tedbirler arttırıldı. Gaziantep valiliği başta olmak üzere kamu kurumları oluşturulan özel ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Kent merkezindeki Gaziantep Valilik binası giriş kısmından tüm odalarına kadar köşe bucak her yeri dezenfekte edildi.Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı "14 Mart saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu" duyurusunu da paylaşarak, Türkiye'den de bu ülkelere seyahatlerin geçici olarak durdurulduğu açıkladı.Gül, Nisan ayında Gaziantep'te yapılması planlanan Uluslararası Göç Film Festivalin de 17 Ekim tarihine ertelendiğini kaydetti.
GAZİANTEP - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de 5 kişinin korona virüse yakalanmasının ardından Gaziantep'te valilik binası dezenfekte edildi. Korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından Gaziantep'te tedbirler arttırıldı. Gaziantep valiliği başta olmak üzere kamu kurumları oluşturulan özel ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Kent merkezindeki Gaziantep Valilik binası giriş kısmından tüm odalarına kadar köşe bucak her yeri dezenfekte edildi.Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı "14 Mart saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu" duyurusunu da paylaşarak, Türkiye'den de bu ülkelere seyahatlerin geçici olarak durdurulduğu açıkladı.Gül, Nisan ayında Gaziantep'te yapılması planlanan Uluslararası Göç Film Festivalin de 17 Ekim tarihine ertelendiğini kaydetti.
Kaynak: İHA
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