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Gaziantep'te Vefa Destek Grubu yaklaşık 7 bin çağrıya cevap verdi

Gaziantep Valiliği koordinesinde kurulan ve yaklaşık 20 bin kişinin görev yaptığı Vefa Destek Grubu yaklaşık 7 bin çağrıya cevap verdi.

13.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:48
Gaziantep'te Vefa Destek Grubu yaklaşık 7 bin çağrıya cevap verdi
Gaziantep Valiliği koordinesinde kurulan ve yaklaşık 20 bin kişinin görev yaptığı Vefa Destek Grubu yaklaşık 7 bin çağrıya cevap verdi.
Valilikten yapılan açıklama göre, kentte sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günlerinde doğrudan ve dolaylı yaklaşık 20 bin personel görev yaptı.
Vatandaşlardan gelen yaklaşık 7 bin çağrıya cevap veren ekipler, 250 bin ekmek ile yüzlerce gıda maddesini vatandaşlara ulaştırdı.
Pazarcı esnafının mağdur edilmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağının olduğu süreçte valilik tarafından satın alınan sebzeler ihtiyaç sahibi 10 bin haneye dağıtıldı.
Ayrıca bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bin 450 sağlık çalışanına servis hizmeti sundu ve hastanelerde taburcu olan bin vatandaşı evlerine ulaştırdı.
Belediyeler ayrıca 520 litre süt, bin 181 paket gıda ve 2 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sundu. Kızılay ise ihtiyaç sahibi bin 625 kişinin evine yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Valiliği, Güncel
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