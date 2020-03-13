Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı
Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandıGAZİANTEPte, 3 ayrı yankesicilik olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
13.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:30
Gaziantep 'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı
GAZİANTEPte, 3 ayrı yankesicilik olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Güneş, Cengiz Topel ve Karşıyaka Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 3 ayrı yankesicilik olayı meydana geldi. Yankesicilik mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonunda yankesicilik şüphelisi 4 kişi tespit edildi. Kimliği de belirlenen şüpheliler, polis operasyonuyla adreslerinde gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
GAZİANTEP, (DHA)
GAZİANTEPte, 3 ayrı yankesicilik olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Güneş, Cengiz Topel ve Karşıyaka Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 3 ayrı yankesicilik olayı meydana geldi. Yankesicilik mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonunda yankesicilik şüphelisi 4 kişi tespit edildi. Kimliği de belirlenen şüpheliler, polis operasyonuyla adreslerinde gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
GAZİANTEP, (DHA)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı
Etiketler : Cengiz Topel, Gaziantep, Karşıyaka, Polis, Güncel
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