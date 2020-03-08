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Gaziantep'te yaralı atmaca tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çalılıklar arasında yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

08.03.2020 13:06
Gaziantep'te yaralı atmaca tedavi altına alındı
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde çalılıklar arasında yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tarafından yol kenarındaki bulunan atmaca, tedavisi için serbest veteriner hekime götürüldü.
Kanadının yaralı olduğu tespit edilen atmaca, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Tedavinin ardından atmacanın doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Güncel
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