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Gaziantep'te yaralı kızıl şahin bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ENERJİSA İşletme Müdürlüğü çalışanları, görev dönüşü yol kenarında kanadından yaralı kızıl şahin buldu.

13.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:02Gaziantep'te yaralı kızıl şahin bulundu
'in İslahiye ilçesindeki ENERJİSA İşletme Müdürlüğü çalışanları, görev dönüşü yol kenarında kanadından yaralı kızıl şahin buldu.

Gaziantep'in ilçesine bağlı İncegedik Mahallesi'ne giden ENERJİSA çalışanı Mehmet Görür ve beraberindeki mesai arkadaşları, dönerken mahallede yol kenarında yaralı kızıl şahine rastladı.

Çalışanlar, uçamayan ve kanadında kırık olan kuşu yanlarına alarak İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeline teslim etti.
Görevli tarafından kızıl şahin olduğu belirlenen hayvanın ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderileceği belirtildi.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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