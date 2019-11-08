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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltı

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltıGaziantep'te yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

08.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:45
'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltı
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen 10 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 hard disk, 2 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu ve sim kartı, 2 hafıza kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 12 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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8.11.2019 15:12:36