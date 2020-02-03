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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltıGAZİANTEP'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan 15 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:00
'te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
GAZİANTEP'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla kent genelinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 94 polisin katıldığı operasyonlarda; 17 bilgisayar hard diski, 3 diz üstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 23 kupon, 3 kupon yazıcısı ile bir miktar para ele geçirildi. İşyerlerinde yasa dışı bahis oynatan 15 kişi gözaltına alınırken, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye de 'kabahatler kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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