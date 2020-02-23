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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu

Gaziantep'te, 102 personel ve 45 ekip ile 20 adrese yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.

23.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:40Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu
'te, 102 personel ve 45 ekip ile 20 adrese yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonunda çok sayıda suç aleti ele geçirilirken, 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yasa dışı bahis oynatan yerlere yönelik olarak 22 Şubat 2020 Cumartesi günü operasyon yapıldı. Toplam 102 personel ve 45 ekip ile 20 ayrı adrese yapılan operasyonda 13 adet harddisk, 1 adet laptop, 2 adet flash bellek, 12 adet cep telefonu ve 11 adet SIM kart, 6 adet kupon yazıcısı, 15 adet kupon, 3 adet yazıcı rulosu ve bir miktar para ele geçirildi. Bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve bir iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği de tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Operasyon sonucu yasa dışı bahis oynatan 12 Şüpheli şahıs ile birlikte yasa dışı bahis oynayan 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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