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Gaziantep'te yasağın ardından vatandaşlar çarşıya akın etti

Gaziantep'te yasağın ardından vatandaşlar çarşıya akın ettiGAZİANTEP'te vatandaşlar 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitimiyle çarşı ve meydanlara akın etti.

04.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:53
Gaziantep'te yasağın ardından vatandaşlar çarşıya akın etti
GAZİANTEP'te vatandaşlar 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitimiyle çarşı ve meydanlara akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in de aralarında olduğu 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın ardından kendilerini sokağa atan Gaziantepliler, sabah saatlerinden itibaren çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptı.
Öte yandan kent merkezindeki birçok banka ve PTT şubesi önünde de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler ve polis ekipleri işlem yaptırmak için sıra bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Gaziantep’te yasağın ardından vatandaşlar çarşıya akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

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