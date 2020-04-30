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Gaziantep'te, yasak öncesi pazarlarda yoğunluk

Gaziantep'te, yasak öncesi pazarlarda yoğunlukGAZİANTEP'te uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, pazarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

30.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:00
Gaziantep'te, yasak öncesi pazarlarda yoğunluk
GAZİANTEP'te uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, pazarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1,2 ve 3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Gaziantep'te de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak yasak öncesi birçok vatandaş pazarlara akın etti. Alışveriş yapılan pazarlarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, meyve ve sebzeleri de eldivensiz şekilde seçildiği görüldü. Alışveriş yapan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarda 3 günlük sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Gaziantep’te, yasak öncesi pazarlarda yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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