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Gaziantep'te yılbaşı öncesinde eş zamanlı operasyonlar

Gaziantep kent merkezinde ve Nizip ilçesinde yılbaşı öncesinde arttırılan denetimler kapsamında 28 adrese eş zamanlı baskın yapılarak toplam 513 şişe sahte alkol ile 193 litre dökme alkol ele geçirildi.

11.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:57Gaziantep'te yılbaşı öncesinde eş zamanlı operasyonlar
kent merkezinde ve ilçesinde yılbaşı öncesinde arttırılan denetimler kapsamında 28 adrese eş zamanlı baskın yapılarak toplam 513 şişe sahte alkol ile 193 litre dökme alkol ele geçirildi.

Türkiye'de 81 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 43 ilçe KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından 10 Aralık Salı günü kaçak ve sahte içki satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Gaziantep il merkezinde 25, Nizip ilçesinde ise 3 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 513 şişe sahte alkol, 193 litre dökme alkol, 279 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet kumar makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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