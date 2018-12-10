Gaziantep
'te yoğun sis etkili oluyor
GAZİANTEP - Gaziantep'te gece saatlerinden beri etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor. Gaziantep'te dün gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Kentte sis nedeniyle yer yer göz gözü görmezken, hava ve kara yolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak ilerliyor. Emniyet güçleri de görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.
Gaziantep
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:19