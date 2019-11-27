Haberler » Güncel » Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi - Haber

Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.

27.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:21Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep- kara yolunda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Nurdağı-Gaziantep yolunda ise sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, sürücüler sis lambalarını ve farklarını yakarak ilerleyebildi. Düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sakçagözü Mahallesi Ağ yokuşunda etkisini daha da arttıran sis, zaman zaman ulaşımda aksaklıklara da neden oldu.

Bölgedeki soğuk hava ve sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:12 Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
18:10 Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı
18:09 Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
18:08 Talas-Anayurt raylı sistem hattı için 30 milyon avroluk kredi
18:08 Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki kapsamlı iş birliği programı kabul edildi
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:58 Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 18:13:52