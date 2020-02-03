Haberler » Güncel » Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi - Haber

Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Gaziantep'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.

03.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:50Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk güzergahlarında 1-2 ocak tarihlerinde 16 ekip ve 29 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi.
İki bin araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 4 sürücüye taşıma sözleşmesi yapmamaktan, 2 sürücüye takograf kullanmamaktan, 2 sürücüye sürekli süre ihlalinden, 8 sürücüye kış lastiği kullanmamaktan, 19 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 7 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 11 sürücüye fazla yolcu taşımaktan ve 38 sürücüye diğer ilgili maddelerden işlem yapıldı.
Toplamda 91 araç plakası ve sürücüye ceza kesilirken, 15 araç da trafikten men edildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:01:52