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Gaziantep'te yüzlerce polisle uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yüzlerce polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

17.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:12Gaziantep'te yüzlerce polisle uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yüzlerce polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonda baskın yapılan bir evin teras duvarında briketin kırılarak içine kamera yerleştirildiği ve şüphelilerin bu kamera ile sokağı gözlediği belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kaşıyaka ve Aydıntepe mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Yüzlerce polisin katıldığı operasyonda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşı ile açarak arama yaptı.

HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK DESTEĞİ

Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Drone ve dedektör köpek 'Max'ın da kullanıldığı operasyon kapsamında, bir evin teras kısmında briketlerin içerisinde saklanan güvenlik kameraları ile şüphelilerin sokağı gözetlediği belirlendi.

?Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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