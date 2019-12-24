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Gaziantep'te zabıtadan kaçak hayvan kesimine denetim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dişi hayvan kesiminin önüne geçilmesi için denetimlerini artırdı.

24.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:52 Gaziantep'te zabıtadan kaçak hayvan kesimine denetim
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dişi hayvan kesiminin önüne geçilmesi için denetimlerini artırdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında dişi koyun ve keçi kesiminin yasaklanmasından dolayı denetimlerini artıran ekipler, bugüne kadar 98 iş yerini denetleyerek, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri, yasak et satışını engellemek amacıyla şehirdeki denetimlerini de sıkılaştırdı. Vatandaştan gelen ihbarları da değerlendiren zabıta ekipleri, 75'inci Yıl ve Yeditepe mahallelerinde denetim yaptı.
Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, denetimlerin süreceğini belirterek, kurallara uymayanlara gereken cezaların uygulandığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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