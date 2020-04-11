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Gaziantep'te zabıtadan sokağa çıkan vatandaşlara ceza

Gaziantep'te zabıta ekipleri sokaklarda devriye atarak sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşları uyarıyor, uyarıları aldırmayanlara ise kabahatler kanunundan para cezası kesiliyor.

11.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:58
Gaziantep 'te zabıta ekipleri sokaklarda devriye atarak sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşları uyarıyor, uyarıları aldırmayanlara ise kabahatler kanunundan para cezası kesiliyor.
Gaziantep'in her köşesinde polis ve zabıta ekipleri devriye atıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise cezai işlem yapıyor. Nizip ilçesinden iş için Gaziantep'te gelen Mustafa Yılmaz, sokağa çıkma yasağına takılınca geceyi sokakta geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından durdurulan Yılmaz, yasak kalkana kadar Büyükşehir Belediye'nin misafir hanesine yerleştirildi.
(Resul Yanbul - Said Vakkas Yağcı/İHA) Gaziantep’te zabıtadan sokağa çıkan vatandaşlara ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Zabıta, Güncel
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