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Gaziantep'te zeytin hasadı başladı

Kahvaltılarda yeşil ve siyah sofralık, yemeklerde ise yağ olarak değerlendirilen zeytinin hasadı başladı.

14.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:53Gaziantep'te zeytin hasadı başladı
Kahvaltılarda yeşil ve siyah sofralık, yemeklerde ise yağ olarak değerlendirilen zeytinin hasadı başladı.

'te yeşil ve siyah sofralık ile yağ olarak değerlendirilen zeytin hasadı bu yıl yok yılı olmasına rağmen üreticiyi mutlu etti. Üreticiler hasattan memnun olduklarını belirterek, hasatta yok yılına rağmen toplanan zeytinin kendilerini tatmin ettiğini belirtti. Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Remzi Geyik, bu sene mahsulden memnun kaldıklarını belirterek, "Burada zeytinleri toplamaya başladık. Bu sene biraz erken başladık çünkü hırsızlık oluyor. Bu sene zeytin senesi değil ama çok şükür bize yetecek kadar mahsul var. Bizim 4 dönüm içerisinde 50'ye yakın ağacımız var. Biz bunu topladıktan sonra mahsereye götürürüz orada yağ haline getirilir. Ondan sonra sofraya gider. İhtiyacımız kadar ayırır diğerini satarız" dedi.

Küçüklüğünden beri toprakla uğraştığını ve burada zeytini ayırarak torbalara doldurduğunu ifade eden Kamile Özcan, toprakla uğraşmayanın doyamayacağını ve sağlıklı yaşayamayacağını belirtti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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