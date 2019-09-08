Gaziantep'te zeytinyağı hırsızlıkları yakalandı

Gaziantep
'te bir evden 32 teneke zeytinyağı çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Şahinbey
ilçesi kırsal Çevreli
Mahallesi'nde dün K.D'nin ikametinden 32 teneke zeytinyağının çalınmasıyla ilgili Jandarma
Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.Ö. ve M.O'yu düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan aramada çalınan 32 teneke zeytinyağı ele geçirilerek, sahibine teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.