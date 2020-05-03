Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesi sürecek

Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesiyle, mahalle bakkallarındaki borçlar hayırseverlerin bağışlarıyla ödenmeye devam edecek.

Gaziantep'te
03.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:10
Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesiyle, mahalle bakkallarındaki borçlar hayırseverlerin bağışlarıyla ödenmeye devam edecek.
Vali Davut Gül, düzenlediği basın toplantısında, kent genelindeki yoksul ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi.
Bu kapsamda Sosyal Destek Vefa Grubu'nun şu an itibariyle 6 bin personelle 312 bin kişiye hizmet ettiğini anlatan Gül, kentte ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla ilk iki aşamada 144 bin aileye ulaşıldığını ve biner lira destek sağlandığını ifade etti.
İhtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahalleleri tespit ederek, borçlu olma ihtimali yüksek noktalardaki 200 bakkalın belirlendiğini ve "Zimem Defteri" uygulamasını hayata geçirdiklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:
"Bu mahallelerde 400 daha bakkalımız var. Belirlediğimiz 22 mahalleden 5'indeki borçların tamamını şu an itibariyle ödedik. Diğerlerinin de belirli miktarına destek olduk. Ödemeler tutanakla gerçekleştirildi. Bu sırada hayırseverimizin temsilcisi de yanımızda oldu. Şu anki kampanyamıza katılan hayırseverlerimiz 12 kişi. Bunlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Kurumsal olarak destek veren MÜSİAD'ı da açıklamakta sıkıntı görmüyorum. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah devamını da getireceğiz önümüzdeki süreçte."
Vali Gül, 200 bakkalda alınan defterlerle ilgili bilgileri de paylaşarak, "200 bakkalımızdaki 240 defter alındı. Bazı bakkallarda birden fazla defter vardı. Bu iş için 2 milyonluk bütçemiz vardı, tamamı kullanıldı. Kamu kaynakları kullanılmadı, tamamı hayırseverlerimizin bağışı. Biz sadece kamu personelimizle destek verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Valiliği, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00’a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Ali Sunal’dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haberler
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Haberler››Güncel››Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesi sürecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Bir evin bahçesinde bulunan gri balıkçıl kuşu yavrusu yetkililere teslim edildi - Haber 17:25: Bolu'da, Gölcük Tabiat Parkı'na fidan dikimi yapıldı - Haber 17:23: Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı - Haber 17:22: Alaşehir'deki mahallede karantina süresi uzatıldı - Haber 17:21: Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü - Haber 16:51: Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin