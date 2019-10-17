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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

17.10.2019 19:34
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, İslahiye ilçesine bağlı Yeni mahalle kavşağında S.G idaresindeki 27 ADV 601 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen H.T idaresindeki 35 KG 3398 ve B.G idaresindeki 48 AR 133 plakalı araçlara çarptı. Kazada M.H.G ve N.G isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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