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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

14.08.2019 17:35
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 Karayolu Nizip-Gaziantep yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kiraz'ın idaresindeki 27 IM 207 plakalı otomobile, Edip Kalkan'ın kullandığı 54 DT 054 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bu sırada aynı şeritte seyir halindeki Ekrem Yavuz'un idaresindeki 27 BUC 69 plakalı yolcu minibüsü de Edip Kalkan'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

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Kaynak: İHA

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