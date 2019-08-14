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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:28 Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-400 karayolu Nizip-Gaziantep yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet K.'nin idaresindeki 27 IM 207 plakalı otomobile, Edip K.'nin kullandığı 54 DT 054 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bu sırada aynı şeritte seyir halindeki Ekrem Y.'nin idaresindeki 27 BUC 69 plakalı yolcu minibüsü de Edip K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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