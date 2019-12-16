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Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği idia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

16.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:20Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı
'te bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği idia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği ileri sürülen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen zanlılar, evlerinde gözaltına alındı.
Zanlılardan birinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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