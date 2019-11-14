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Gaziantep'teki anma görüntülerine de soruşturma

GAZİANTEP'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında bir okulda çocukların secde ettiği öne sürülen fotoğraf, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

14.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:15Gaziantep'teki anma görüntülerine de soruşturma

GAZİANTEP'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında bir okulda çocukların secde ettiği öne sürülen fotoğraf, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

?Mehmet Ali Eruslu İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında yapılan koreografide 6 ilkokul öğrencisinin Atatürk fotoğrafına bağlı 'Atatürk İlkeleri'nin yazılı olduğu kağıtları açarak secde eder gibi durduğu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.Okul Müdürü Hamit S.'nin törende bir art niyet olmadığını, etkinliği izleyen arka sıradaki öğrenci ile velilerin de koreografiyi görebilmeleri amacıyla öğrencilerin dizlerinin üstüne eğildiklerini ve secdenin söz konusu olmadığını söylediği bildirildi.



Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: DHA

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