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Gaziantep'teki bıçaklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişinin, öğretmenlik mesleğiyle irtibatının bulunmadığı bildirildi.

24.08.2019 20:40 Gaziantep'teki bıçaklama
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişinin, öğretmenlik mesleğiyle irtibatının bulunmadığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gaziantep'te yeni doğum yapan 3 çocuk annesi Güldane Y'nin hastanede yatarken boşanma aşamasındaki matematik öğretmeni eşi Ahmet Y. tarafından dövülerek ve bıçaklanarak yaralandığına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.
İnceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Y'nin öğretmen olmadığı, fen-edebiyat fakültesi mezunu şüphelinin, Aralık 2013-Mayıs 2014 tarihlerinde ücretli öğretmen olarak görev yaptığı ancak bu tarihten sonra öğretmenlik mesleğiyle hiçbir irtibatının bulunmadığının tespit edildiği açıklandı.

Gaziantep, MEB, Politika

Kaynak: AA

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