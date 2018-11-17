Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46

Gaziantep'teki bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde geçen ay pastanedeki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Kara'nın katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.Pastane ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının H.A. olduğunu belirledi.Şüphelinin Kahramanmaraş'ta bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, polisi fark edip yandaki binaya atlayıp kaçmaya çalışan H.A'yı yakaladı.Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, hastane çıkışında görüntü almaya çalışan basın mensuplarına, "Pişmanım, amacım öldürmek değildi, kendimi savunmaktı. Annesi, annem gibiydi, biz bir aile gibiydik." dedi.Adliyeye sevk edilen zanlı H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.Şehitkamil ilçesinde 16 Ekim'de bir pastanede meydana gelen bıçaklı kavgada Mehmet Kara hayatını kaybetmişti.