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Gaziantep'teki bıçaklı kavga

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

27.08.2019 11:34 Gaziantep'teki bıçaklı kavga
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Özdemir Caddesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
25 Ağustos'ta Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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