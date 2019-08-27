Gaziantep'teki bıçaklı kavga

Gaziantep
'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Özdemir Caddesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şahinbey ilçesinde 25 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.