Gaziantep'teki Biyogaz Üretim Tesisi, Cumhurbaşkanlığın İkinci 100 Günlük İcraat Programında

14 Aralık 2018 Cuma 13:02



14 Aralık 2018 Cuma 13:02

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen Biyogaz Üretim Tesisi, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük icraat programına alındı. Türkiye'de ilk kez kamu kurumunun hayata geçirdiği tesis, sürdürülebilir enerji yönetimi modellerine örnek olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çeken Biyogaz Tesisi'ne yönelik proje, Cumhurbaşkanlığının hazırladığı 100 günlük icraat programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın icraatları arasında yer aldı."Devlet sahip çıktı"Başkan Fatma Şahin dönemindeki enerji projeleriyle markalaşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, sürdürülebilir enerji alanında yürüttüğü projeye devlet sahip çıktı. Gerek ulusal, gerekse de uluslararası alanda aldığı ödüllerle göze çarpan Oğuzeli Merkez Biyogaz Üretim Tesisi, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji üretiminde rüştünü ispatlayacak. Hayvansal atıklardan biyogaz üretecek tesis, hayvansal atıkların bertarafı ve biyogaz enerji alanına öncülük edecek. Kurulum kapasitesi ve teknoloji bakımından tüm Dünya'da adından söz ettirecek olan Oğuzeli Merkez Biyogaz Üretim Tesisi, hayvansal atıkları enerjiye dönüştürecek, kamunun yapabileceği çalışmalara rol model olacak."Tesis üretime başladı"İlk etapta 1 MW kapasiteli olacak Biyogaz Üretim Tesisi, Oğuzeli ilçesi Gündoğan köyünde hizmete alındı, enerji üretimine başladı. Bölgede önemli bir potansiyele sahip hayvansal atıklar değerlendirilerek enerji ve organik atığa dönüştüren Biyogaz Tesisi, çevreye büyük katkı sağlayacak. Tesiste, günlük 70 ton büyükbaş süt hayvancılığından kaynaklanan sıvı gübre, 35 ton küçükbaş besi hayvancılığından kaynaklanan katı gübre, 40 ton tavukçuluktan kaynaklanan katı gübre, 5 ton çim biçme atıklarından yararlanılacak. Mevcut atıklarla birlikte tesiste günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek. Böylece yıllık 8 milyon 234 bin 400 kilowatt elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kilowatt eşdeğeri ısı üretilmesi öngörülecek. - GAZİANTEP