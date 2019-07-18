Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'teki cinayet

Gaziantep'te 17 yaşındaki Suriye uyruklu gencin parkta başından ve karnından silahla vurulmuş halde ölü bulmasına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

18.07.2019 13:27 Gaziantep
Gaziantep'te 17 yaşındaki Suriye uyruklu gencin parkta başından ve karnından silahla vurulmuş halde ölü bulmasına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9 Temmuz'da merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Manzara Parkı'nda Suriye uyruklu Muhammet Nağme'nin (17) başından ve karnından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin M.D. (22) olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.D, sorgusunda Muhammet Nağme'yi gasbetmek için silahla öldürdüğünü, cep telefonunu da Y.U'ya sattığını itiraf etti.
Ekipler bunun üzerine Y.U'yu da Düztepe Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Gaziantep, Suriye, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:17   Kırıkhan zabıtasından 'kaldırım işgali' denetimi
17:17   BATMAN Baro başkanları Hasankeyf için bir araya geldi
17:17   TRABZON Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik
17:17   DHA DIŞ - Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı
17:17   FATİH'TE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA; 6 KİŞİ YAKALANDI
17:17   Fatih'te otomobillerden hırsızlık anları kamerada; 6 kişi yakalandı
17:17   Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik