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Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

30.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:08 Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
'te terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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