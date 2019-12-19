Haberler » Güncel » Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Haber

Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; FETÖ/PYD silahlı terör örgütü emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen O.M.B. isimli şahıs Denizli ilinde, E.A. isimli şüpheli ilimizde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:59 Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi - Haber
12:58 Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Haber
12:55 Eyüpsultan'da "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı"nın ikincisi düzenlendi - Haber
12:55 Köpeklerden kaçan kedi direğe çıktı - Haber
12:53 İÜ Akademisyenlerinden Radyo Dumlupınar'a ziyaret - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
19.12.2019 13:06:28