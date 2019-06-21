21.06.2019 13:14
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Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

Gaziantep

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Adem Ayva ile avukatı katıldı.
Sanık Ayva, savunmasında herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia etti.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5" kategorisinde yer aldığını ileri sürerek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ayva'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Kaynak: AA
Polis , Gaziantep , Güncel

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